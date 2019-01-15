Министр спорта поставил задачу к Олимпиаде-2020

Команда России должна войти в тройку лучших по итогам летних Олимпийских игр в Токио 2020 года, сообщил министр спорта Павел Колобков.

«Сейчас все наши команды работают по утвержденным нами программам. У нас нет сомнений в достойной подготовке национальной команды. Перед нами стоит задача – попадание в тройку лучших по итогам Олимпиады в Токио», – цитирует РИА «Новости» выступление Колобкова на расширенном заседании комитета Совфеда по социальной политике.

Он отметил, что у российских спортсменов очень высокий потенциал.

Колобков также оптимистично оценил подготовку команды к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

По его мнению, сейчас в российском спорте найден правильный баланс по легионерам.

«Те решения, которые принимались до чемпионата мира по футболу, позволили получить нам спортсменов, которые отобрались в главную команду. Дополнительно ничего регулировать в этом вопросе не надо на данный момент», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД писала, что под угрозой оказалось участие некоторых российских спортсменов в Олимпийских играх-2020 в составе Олимпийской команды России и под флагом Российской Федерации.