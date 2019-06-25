Британские F-35B впервые совершили боевые вылеты

Взгляд
25 июня, вторник  |  Последнее обновление — 17:03  |  vz.ru
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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Выявилась бесчеловечная суть грузинских претензий к России

Давид Кацарава - один из тех, кто устроил провокацию с российской делегацией в парламенте ГрузииФото: facebook.com/David-Katsarava
Одним из главных лозунгов грузинской пропаганды в последние дни стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии. Политики и рядовые граждане Грузии тем самым признаются в самом гнусном цинизме: им важна в первую очередь территория, а мнение живущих на этой земле людей не имеет никакого значения. Тем интересней то, как в таких случаях поступает Россия. Подробности...
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Самый «народный» кодекс ждут серьезные изменения

КоАП будет подвергнут существенной переделкеФото: Елена Пальм/ТАСС
В России планируется создать заново один из самых важных и самых «народных» юридических кодексов – об административных правонарушениях (КоАП). Тот самый, что регулирует, например, дорожные штрафы. Специалисты рассказали, почему КоАП необходимо менять и что именно, скорее всего, будет подвергнуто пересмотру. Подробности...
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Американские политики подкуплены деньгами за марихуану

Американские политики едины в своем одобрении марихуаныФото: Pacific Press/Barcroft India/ТАСС
Расползающаяся по США легализация марихуаны в последнее время все чаще начинает встречать протесты в стране, в том числе среди профессионалов – врачей и химиков. Они опровергают распространенное в Америке представление о полной безопасности каннабиса. Однако политическое руководство США обращает мало внимания на подобные заявления. Почему? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Краткая хрестоматия американской синофобии

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У России нет другого выбора, кроме упрочения собственного суверенитета и формирования третьего центра силы в мире. Иначе мы станем просто ареной прокси-противостояния Китая и США. А это противостояние уже началось. Подробности...
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«Патриарх» Филарет может стать первым в истории «дважды анафемой»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее делает и без того призрачные шансы на признание ПЦУ православным миром и вовсе исчезающими. И напоминает православным людям известную строчку из псалма: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Подробности...
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Дело сестер Хачатурян ставит общество перед непростым выбором

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Дело сестер Хачатурян будоражит страну, многие требуют вообще не судить их, а сразу признать жертвами их отца и вообще заняться проблемой домашнего насилия. Но признание убийства допустимым ответом на насилие в семье открывает ящик Пандоры. Подробности...
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      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

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            Британские F-35B впервые совершили боевые вылеты

            25 июня 2019, 16:44

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B ВВС Британии впервые провели боевую операцию. Правительство Великобритании, два самолета совершили уже 12 боевых вылетов.

            Утверждается, что F-35B и Eurofighter Typhoon вели воздушное патрулирование в Сирии и Ираке, передает ТАСС.

            «Они с отличием прошли все испытания, и их первое боевое задание – существенный шаг в будущее для Соединенного Королевства», – заявил министр обороны Великобритании Пенни Мордонт.

            Самолеты вылетали с авиабазы Великобритании на Кипре.

            Между тем, в начале 2019 года сообщалось, что Великобритания может отказаться от программы закупки истребителей F-35 Lightning II из-за дефицита финансирования в размере 9,2 млрд долларов. Программа покупки Великобританией 138 самолетов F-35 рассчитана на 10 лет.


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