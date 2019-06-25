Сын Алибасова ответил на обвинения врачей

Бари Алибасов-младший заявил, что никакой инсценировки отравления его отца не было, а озвученный диагноз был поставлен врачами НИИ им. Склифосовского.

«Это все бред. Никаких подстав с нашей стороны или разводов не было, у нас действительно был официальный диагноз, который мне лично сообщил заведующий токсикологическим отделением реанимации в Склифосовского на третий день, что у отца ожоги дыхательных путей второй степени и есть два ожога четвертой степени. Это все действительно так. Врач показал нам папину гастроскопию, на которой действительно, как он прокомментировал, были ожоги», – передает РИА «Новости» слова Алибасова-младшего.

Он рассказал также, что, по мнению врачей, его отец пробыл в реанимации достаточное количество времени.

«Папа не рано вышел из больницы, он просто вышел чуть раньше. И мы приняли решение после забрать его домой, так как опасности для жизни не было», – заявил сын продюсера.



Алибасов-младший рассказал также, что подтверждающие документы имеются в НИИ им. Склифосовского.

«С отцом все нормально, он адекватный, может сам принимать решения, но при этом его иногда «несет». Он под наблюдением врачей, мне пришлось перебирать из всех своих знакомых нормальных врачей, супердоверенных, из близкого давнего отцовского доверительного круга», – рассказал Алибасов-младший.



В начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. После того, как 17 июня его выписали из больницы, он дал несколько интервью. Так, продюсер рассказал о коме и намерениях лишить сына наследства. Бари Алибасов-младший признался, что слова отца пугают его своей неадекватностью.

Напомним, ранее во вторник врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о множестве несоответствий в инциденте с отравлением продюсера Бари Алибасова.