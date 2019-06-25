Российским депутатам предрекли «нелегкую жизнь» в ПАСЕ

«Я не ожидаю выхода Украины из ПАСЕ, но и не жду легкой жизни там для депутатов из России», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя заявление МИД Украины о падении авторитета ПАСЕ и утрате этой организацией роли в европейской политике.

«Если Россия сама не откажется от возвращения в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы, то у сторонников Украины в этой организации не будет возможности сорвать это возвращение, – отметил Михаил Погребинский. – Украинские делегаты могут шуметь, пытаться срывать заседания и даже уйти, хлопнув дверью, но, я думаю, на следующем заседании они вернутся».

«В составе делегации Украины в ПАСЕ на сегодняшний день доминируют представители блока Петра Порошенко и наиболее агрессивной Радикальной партии Олега Ляшко. Это те люди, которые не могут с уверенностью смотреть в будущее. Ясно, что они не будут доминировать в следующем составе украинского парламента. И если в Раде будут преобладать проевропейские субъекты, то они не будут настроены так агрессивно, как названная компания», – считает собеседник.

«Я не ожидаю выхода Украины из Парламентской ассамблеи Совета Европы, но я и не ожидаю легкой жизни там для депутатов из России. В ПАСЕ присутствует в значительной мере не только желание получить от России деньги, но, на мой взгляд, и сохранить сам смысл существования этой организации», – полагает Погребинский.

Говоря о решении России вернуться в состав Парламентской ассамблеи, эксперт назвал его довольно рискованным. При этом «продуманным и отражающим нерадикальную, центристскую позицию российской власти и лично Путина в этом вопросе».

«Видимо, существует какая-то надежда на то, что этот тренд – обвинять во всем Россию, будет со временем ослабляться. Я не очень в это верю, хотя исключать такого развития событий тоже нельзя», – подчеркнул Погребинский.

По его словам, перед выборами в Европарламент существовала небольшая надежда на изменение расклада сил в пользу России. Можно было ожидать, что там возникнет такой расклад, который не позволит вести и далее такую жесткую русофобскую политику. В российских медиа даже начались рассуждения о том, что в Европарламенте появились правые партии и националистические организации, настроенные не поддерживать антироссийские решения, поделился собеседник.

«На самом деле анализ показывает, что за многие антироссийские решения голосуют и партия «Альтернатива для Германии», и итальянская «Лига Севера», и словацкие и венгерские депутаты от правящих партий, которые считаются, условно говоря, друзьями России. Об этом редко говорят в российских СМИ, но я хотел бы обратить на это внимание», – резюмировал Погребинский.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы «первым серьезным дипломатическим ударом» и «мощным вызовом» для Киева.

Перед принятием решения ассамблеи в пользу России глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев утверждал, что Украина готова отказаться от участия в работе организации, если права России в ассамблее «восстановят без всяких условий».

Другой представитель Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза, комментируя решение ПАСЕ о восстановлении прав России в организации, назвал российскую делегацию «демонами в аду».