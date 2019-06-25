На Украине назвали российскую делегацию в ПАСЕ «демонами в аду»

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы планирует оспорить заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ, заявил представитель украинской делегации Борислав Береза.

По его словам, решение будет оспариваться, однако российская сторона «отобьется».

«Врата ада приоткрылись и рашистские демоны рванули в ПАСЕ. Уже сегодня россияне подадут свои полномочия на утверждение Ассамблеей. Мы их оспорим. Но, зная настрой Комитета министров Совета Европы и руководства ПАСЕ, можно предположить, что россияне отобьются», – написал Береза на своей странице в Facebook.

Чтобы оспорить полномочия российской делегации необходимо набрать 30 голосов от пяти национальных делегаций. При этом украинская делегация насчитывает 12 человек.

В МИД Украины считают, что принятая резолюция ПАСЕ является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы.

Ведомство подчеркивает, что выступало против такого сценария, и эта позиция остается неизменной.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев пригрозил, что Украине нечего делать в ПАСЕ, если полномочия российской делегации будут восстановлены безо всяких условий.

Напомним, в понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация объявила о подаче заявки на подтверждение полномочий.