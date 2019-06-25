В России начали проектирование нового военного транспортника

Гендиректор авиационного комплекса им. Ильюшина Юрий Грудинин заявил о начале научно-исследовательских работ по созданию перспективного авиационного комплекса транспортной авиации ПАК ВТА.

«В настоящее время ПАО «Ил» приступает к выполнению НИР ПАК ВТА. Изучаем и советский, и мировой опыт, чтобы подойти к эскизному проектированию системно. Будет ли в его основе Ил-106 или это будет совершенно новый оригинальный проект, определит результат данной работы и наш заказчик – министерство обороны РФ», – сказал Грудинин РИА «Новости».

Ранее главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщал, что новый военно-транспортный самолет Ил-106, который заменит Ан-124 «Руслан», будет создан в 2025-2026 годах.

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