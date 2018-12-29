Названы сроки создания российского самолета на замену «Руслану»

Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов в интервью RT назвал сроки, в которые будет создан новый военно-транспортный самолет Ил-106 на замену Ан-124 «Руслан».

«Страна от нас требует, чтобы Ил-106 появился в 2025-2026 годах», – приводит его слова РИА «Новости».

Таликов добавил, что проект самолета появился давно, но в 1990-2000-х годах по проекту шли «вялотекущие работы».

Соответствующая работа начата в России в этом году. Сообщалось, что «Ил» собирается потратить на создание модернизированной версии «Руслана» 3,45 млрд рублей.

В июле работы по постройке сверхтяжелого самолета, который был бы способен заменить Ан-124, были внесены в госпрограмму вооружения.