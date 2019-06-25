Пушков оценил угрозы Украины покинуть ПАСЕ из-за возвращения России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы главы украинской делегации Владимира Арьева покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае восстановления полномочий России.

«Украинская делегация шантажирует ПАСЕ своим уходом в случае возвращения России. Пустое. Никуда Украина не уйдет – духу не хватит. А ее шантаж никого особо не впечатлит: вечные угрозы Киева в духе «держите меня трое, ибо двое не удержат» большей части Европы уже порядком надоели», – написал Пушков в Twitter.

Ранее Арьев пригрозил, что Украине нечего делать в ПАСЕ, если полномочия российской делегации будут восстановлены без всяких условий.

Напомним, в понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация объявила о подаче заявки на подтверждение полномочий.