Украина назвала страны - сторонники возвращения России в ПАСЕ

Украинская делегация перечислила страны, которые выступают за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), а также восстановление прав голоса и участия в органах ассамблеи.

«Четко видно, как делегации поделились на тех, кто за возвращение России, и тех, кто против. «За» Россию: Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. «Против» России: Украина, Великобритания, Польша, Грузия, Литва», – сказал народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец.

«Вот такие расклады на сейчас. Конечно, это далеко не вся Ассамблея, но просто невооруженным глазом видно, как изменилась ситуация после решения Комитета министров Совета Европы. Те из делегатов, которые ранее аккуратно выступали против России в ПАСЕ, теперь вынуждены поддерживать решения собственных правительств» – приводит слова народного депутата УНИАН.

По его словам, Украина имеет «несколько вариантов противодействия российскому реваншу». В украинской делегации сообщили, что попытаются нивелировать проект резолюции, который предусматривает снятие с России санкций.

«Сейчас мы подали около 200 поправок. Будем бороться за каждую. Если пройдет хоть одна из тех, которые меняют определенные пункты регламента, то сможем нивелировать всю резолюцию. Должен сказать, что печально смотреть на то, как Совет Европы сам уничтожает собственную сущность. Те принципы и ценности ради которых эта международная организация и была создана. Принципы, которые должны быть важнее денег», – заявил Емец.

Ранее вице-спикер российской Госдумы сообщил, что Россия должна восстановить свои права в ПАСЕ в течение 24 часов, при этом накануне в Совете Европы выступили за ее возвращение в ПАСЕ.