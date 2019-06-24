Беглов предложил Матвиенко остаться сенатором в случае его победы на выборах

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко остаться сенатором от исполнительной власти Северной столицы в случае его победы на выборах, она согласилась.

«Сегодня масштабные задачи перед городом, которые поставил президент. Без сильной команды решать их трудно. Я предложил бы вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, и дальше представлять Петербург в Совете Федерации», – сказал Беглов на встрече с Матвиенко, передает ТАСС.

Матвиенко ответила согласием. «Спасибо за предложение, для меня это возможность и дальше служить городу, это великая честь», – сказала она, передает «Интерфакс».

«Благодаря этому предложению мы сможем двойной тягой многое сделать для города. Вы правы, накопилось столько проблем в мегаполисе. Это ответственность города и федерального центра – сохранить исторический облик Петербурга, это требует огромных вложений», – добавила Матвиенко.

Матвиенко заявила, что уже успела изучить программу Беглова, отметив, что она «амбициозна, но реалистична и понятна». «Я подробнейшим образом ознакомилась с программой, разработанной врио губернатора Александром Бегловым и его командой. В целом ряде сфер надо делать рывок. Мне эта программа близка идеологически, понятна, и я, конечно, с большим удовольствием продолжу представлять исполнительную власть Петербурга в Совете Федерации, чтобы продолжать оказывать помощь и поддержку городу. Конечно, последнее слово скажут избиратели», – добавила она.

Валентина Матвиенко в 2003–2011 годах была губернатором Санкт-Петербурга, после чего стала членом Совета Федерации и была избрана спикером верхней палаты российского парламента. Была переизбрана председателем Совета Федерации в октябре 2014 года.

1 июня Беглов подал документы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для участия в выборах губернатора. Как самовыдвиженцу ему необходимо собрать порядка 76 тыс. подписей поддержки от жителей города. На прошлой неделе в штабе Беглова сообщили, что сбор подписей почти завершен.