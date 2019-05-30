Беглов решил идти на выборы губернатора Петербурга в качестве самовыдвиженца

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о решении принимать участие в выборах главы города в качестве самовыдвиженца.

«Я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем», – заявил Беглов в эфире телеканала «78», передает ТАСС.

Напомним, 25 мая Беглов согласился участвовать в выборах главы Санкт-Петербурга. С таким предложением к Александру Беглову ранее обратились члены Общественной палаты.

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