В Сети высмеяли антироссийский ролик с Де Ниро

Пользователи Сети высмеяли американского актера Роберта Де Ниро, который вместе с другими звездами Голливуда снялся в антироссийском ролике и обвинил президента США Дональда Трампа в «сговоре» с Москвой.

«О, кто только не зарабатывает на антироссийской пропаганде! Только ленивый!», – написала Ольга Толпеева.

«У каждого есть шанс промолчать, чтобы не выглядеть идиотом. Но не каждый им пользуется», – заметил Олег Алексеев.

«Тронулся Роберт», – предположил Андрей Третьяков, передает РИА «Новости».

«Старички развлекаются…», – отметил Вадим Махов.

«Еще бы Дэнни де Вито (комедийный актер) пригласили для полной репрезентативности», – предложил Павел Гаврилов.

В воскресенье голливудские звезды, среди которых Роберт Де Ниро, Лоуренс Фишборн и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском видео, в котором обвинили президента США Дональда Трампа в «сговоре» с Россией. В частности, знаменитости подозревают Трампа в «связях с сотрудниками российских спецслужб», которые помогли ему стать президентом США.

«В 2016 году российское правительство атаковало нашу демократию», – заявляет в ролике Роберт Де Ниро.

В видео утверждается, что Россия «взламывала электронные почты, распространяла ложь в соцсетях… с целью масштабной секретной операции, чтобы помочь Трампу стать президентом».

При этом знаменитости на видео приводят в качестве доказательства доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, который, по их мнению, «ясно показывает сговор с Россией», однако, по их словам, этот доклад фактически никто не читал. Знаменитости выступили с призывом к общественности прочитать доклад Мюллера и добиться выступления Трампа и членов его предвыборной кампании перед конгрессом.

В апреле минюст США опубликовал отредактированный доклад по «российскому вмешательству», из которого следовало, что сговора с Россией в предвыборной кампании в США не было.

После этого глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отсутствии влияния России на итог американских выборов 2016 года, он также обвинил Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии США и «грязных копов» в преследовании американского президента.

Старший советник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер отмечал, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера нанесло Соединенным Штатам больше вреда, чем приписываемое России «вмешательство» в американские выборы.