Названы последствия для Грузии от закрытия авиасообщения с Россией

Туристический поток из России в Грузию может рухнуть на 60-70%, такую оценку дала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Догузова отметила, что подавляющее число туристов из России – около 70-75% – использовали самолеты для поездок в Грузию. «Возможно, что поток сократится на 60-70 процентов, если ситуация останется такой, какая она есть на данный момент», – приводит ее слова «Sputnik Грузия».

При этом глава Ростуризма допустила, что вырастут автомобильные и автобусные перевозки в Грузию. Рост, по ее прогнозу, будет незначительным.

На данный момент российские туристы не спешат отказываться от туров в Грузию, заметила она.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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По словам руководителя ведомства, из-за ситуации с Грузией вырастет туристический поток на Юг России, в Крым, в Азербайджан и Армению.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее выступившая с жесткой антироссийской тирадой, заявила в воскресенье, что российские туристы должны продолжать приезжать в Грузию, а проблемы между странами следует решать политикам.

В Тбилиси с четверга не утихают антироссийские акции.

В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию, а в субботу Минтранс приостановил полеты грузинских авиакомпаний на территорию нашей страны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией, а также анализировала, кто стоит за разжиганием антироссийских настроений и насколько распространена русофобия в Грузии.