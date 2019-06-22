Алибасов рассказал о своем состоянии в первом после отравления видеообращении

Музыкант и продюсер Бари Алибасов записал первое видеообращение к поклонникам после отравления.

Продюсер опроверг все слухи о плохом обращении с ним. Видеоролик опубликовал телеканал «Звезда».

«Это чушь собачья. Я здоров и чувствую себя прекрасно», – сказал Алибасов.

Он пояснил, что ест в основном детское питание, а также впервые позволил себе гречневую кашу.

Напомним, в начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. После того, как 17 июня его выписали из больницы, он дал несколько интервью. Так, продюсер рассказал о коме и намерениях лишить сына наследства. Бари Алибасов-младший признался, что слова отца пугают его своей неадекватностью.