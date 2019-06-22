Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в Москве, сообщила ее дочь Ольга Шукшина.

Шукшина сообщила, что ее мать госпитализировали, ночью ей «стало плохо», были «два нехороших приступа», передает «Интерфакс».

«Поскольку я нахожусь в дальнем Подмосковье, добираться мне три часа, я вызвала ей скорую», – добавила она.

По словам дочери актрисы, медики «очень быстро, оперативно приехали», передает РИА «Новости».

Лидия Федосеева-Шукшина – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Известна по кинолентам «Калина красная», «Они сражались за Родину», «12 стульев» и многим другим.

Ранее супруг Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.