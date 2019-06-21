Мать в Петербурге избила и покусала двоих детей

В Санкт-Петербурге отец привез в больницу истощенных детей, которые рассказали, что мать их била, кусала и вырывала волосы.

«Била, потом за писю укусила, за руку укусила, за плечи... Потому что я много кушаю. Избила мне глазки, Сереже вырвала волосы за то, что он вспотел», – рассказал один из детей, передают «Вести. RU».

Уточняется, что мальчиков в больницу доставил отец, который живет отдельно.

По данным волонтеров из группы «Детство без насилия», дети были истощены, у них были синяки, а у одного из мальчиков – высокая температура и судороги. Позже медики диагностировали у них ротавирус. Сейчас с мальчиками работают психологи.

Дети рассказали, что их мать часто употребляет алкогольные напитки с гостями, а их никто не кормил, только «тети иногда приносили бананы». Данная семья состоит на учете органов опеки, у матери уже забрали старших детей.

На данную ситуацию отреагировала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. «Это просто шокирующая информация! Милые малыши, сколько же они натерпелись?! Сейчас главное, конечно – Здоровье детей! Мы уже на связи с прокуратурой Питера. В ближайшее время будет понимание обстоятельств случившегося», – написала она в Facebook.

Ранее сообщалось, что женщина в Омской области избила сына и привязала на ночь в сарае, наказав его за прогул уроков.