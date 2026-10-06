На Белоярской АЭС начались крупнейшие в атомной отрасли противоаварийные учения

Tекст: Алексей Дегтярёв

Учения продлятся два дня. В них задействованы сотрудники электростанции, специалисты кризисного центра Росэнергоатома и группы оказания помощи атомным станциям, аварийно-технического центра Росатома, представители властей Свердловской области и Заречного, а также войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны, полиция, спасатели и медики, передает ТАСС.

Мероприятия такого масштаба проводятся раз в год на одной из российских АЭС. Их цель – отработка совместных действий по условной защите персонала и горожан, проверка эффективности мер по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций.

Росатом пригласил 10 иностранных наблюдателей из Белоруссии и Казахстана, которые будут перенимать российский опыт реагирования в нештатных ситуациях.

Сценарии учений основываются на маловероятном сочетании неблагоприятных событий, например, природных катаклизмов с отказами систем безопасности. Участники отработают локализацию и ликвидацию условной аварии, включая эвакуацию, разбор завалов и тушение пожаров.

Технологический сценарий многоблочной аварии смоделируют на тренажерах энергоблоков № 3 и 4 Белоярской АЭС. Сами энергоблоки будут работать в штатном режиме. В Заречном могут звучать сирены, передвигаться спецтехника, жителей просят сохранять спокойствие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Росатом представил достижения ученых, меняющие энергетику и медицину.

Молодые ученые Росатома в прошлом году получили премии за инновационные проекты.