Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.21 комментарий
На Белоярской АЭС начались крупнейшие в атомной отрасли противоаварийные учения
Крупнейшие в Уральском федеральном округе и атомной отрасли комплексные противоаварийные учения начались на Белоярской АЭС в Свердловской области, в них примут участие более 1 тыс. человек, сообщили в Росэнергоатоме (входит в Росатом).
Учения продлятся два дня. В них задействованы сотрудники электростанции, специалисты кризисного центра Росэнергоатома и группы оказания помощи атомным станциям, аварийно-технического центра Росатома, представители властей Свердловской области и Заречного, а также войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны, полиция, спасатели и медики, передает ТАСС.
Мероприятия такого масштаба проводятся раз в год на одной из российских АЭС. Их цель – отработка совместных действий по условной защите персонала и горожан, проверка эффективности мер по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций.
Росатом пригласил 10 иностранных наблюдателей из Белоруссии и Казахстана, которые будут перенимать российский опыт реагирования в нештатных ситуациях.
Сценарии учений основываются на маловероятном сочетании неблагоприятных событий, например, природных катаклизмов с отказами систем безопасности. Участники отработают локализацию и ликвидацию условной аварии, включая эвакуацию, разбор завалов и тушение пожаров.
Технологический сценарий многоблочной аварии смоделируют на тренажерах энергоблоков № 3 и 4 Белоярской АЭС. Сами энергоблоки будут работать в штатном режиме. В Заречном могут звучать сирены, передвигаться спецтехника, жителей просят сохранять спокойствие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Росатом представил достижения ученых, меняющие энергетику и медицину.
Молодые ученые Росатома в прошлом году получили премии за инновационные проекты.