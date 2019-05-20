Женщина привязала сына на ночь к столбу в Омской области

Женщина в Омской области избила 10-летнего сына ремнем, после чего привязала на ночь к столбу в сарае, так она наказала ребенка за прогул уроков.

39-летняя женщина избила 10-летнего сына ремнем за прогул уроков, после чего привязала в сарае к столбу, затолкала в рот носки и завязала марлевой повязкой, закрыла сарай на замок и оставила ребенка там на ночь, сообщили в СК по Омской области.

«Школьнику удалось отвязаться и вылезти через окно, после чего он прибежал к другу и сообщил, что сбежал из дома. Мама друга сразу обратилась в полицию. Согласно заключению экспертизы, у несовершеннолетнего имеются телесные повреждения в виде кровоподтеков, которые могли возникнуть от ударного воздействия тупых предметов, вреда здоровью не причинили. В настоящее время мальчик находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних», – уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что женщине помогала 19-летняя дочь.

В отношении матери мальчика возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, также проводится проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьями об истязании и незаконном лишении свободы. Санкции предусматривают наказание от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело в отношении матери 6-летнего ребенка, который провел ночь в парке «Лосиный остров».