Парубий предупредил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что на Украине существует угроза реванша пророссийских сил.

«Мы сейчас живем в тревожные дни – в то время, когда от нас уходят лучшие защитники Украины, такие, как наш побратим Дмитрий Тымчук, а внутри страны происходят попытки реванша», – цитирует Парубия ТАСС.

Как отмечает спикер Рады, московская церковь в Украине не только не желает выполнять закон и честно указывать свой реальный центр – Москву, а уже пытается оспорить через суд создание в стране новой церковной структуры.

«Киевский окружной административный суд должен сдать экзамен на государственность и украинскость, однозначно подтвердить законность регистрации ПЦУ», – потребовал спикер.

Парубий также отметил, что в Харькове переименование проспекта Григоренко в советского полководца Жукова нарушает закон о декоммунизации, который был принят при прежней украинской администрации.

«Суд должен отменить незаконное решение, восстановить законность и наказать инициаторов», – подчеркнул Парубий.

Он также выразил недовольство по поводу назначения профессором Национального университета имени Тараса Шевченко юриста экс-президента Украины Виктора Януковича, назвав это позором. По его словам, студенты уже начали протест, и руководство вуза должно отменить «это позорное назначение».

Кроме того, спикер отметил, что ведутся разговоры об отмене закона о языке. «Мы этого не допустим», – сказал Парубий, призвав «мобилизовать все государственнические силы, чтобы остановить реванш».

Депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Папиев попытался прервать речь спикера, напомнив ему о регламенте. В ответ Парубий пригрозил отключить ему микрофон.

Ранее партия Зеленского на съезде назвала первых кандидатов на выборах в Верховную раду. Перевыборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.