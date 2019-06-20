К началу прямой линии с Путиным поступило больше 1,5 млн вопросов

Более 1,5 млн вопросов поступило за два часа до начала прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

По данным телеканал «Россия-24» на 10.00 мск, всего поступило 1 млн 506 тыс. 171 вопрос, в том числе 891 тыс. 376 по телефону и 388 442 по СМС, передает РИА «Новости».

Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня. Трансляция начнется в 12.00 мск в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Прием вопросов начался 8.00 мск 9 июня и продлится до окончания программы. На утро 19 июня поступили 1,05 млн вопросов, в том числе 616,5 тыс. по телефону и 291,3 тыс. по смс.

Большинство россиян будут следить за эфиром.

Ранее были опубликованы фото «массива документов», которые Путин изучает перед прямой линией.