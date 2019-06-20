Россияне собрались следить за прямой линией с Путиным

Большинство россиян собираются следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным, его ответы на вопросы вызывают интерес у почти 80% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМ.

Внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца прямой линии собираются 29% россиян, еще 12% планируют посмотреть отдельные фрагменты, передает РИА «Новости».

34% россиян не будут смотреть программу в прямом эфире, но намерены узнавать об основных вопросах и ответах из новостей, газет и интернета.

Не будут следить за прямой линией 10% опрошенных. Еще не решили, следить ли за эфиром, 1% респондентов, а 13% не ответили на этот вопрос.

Подавляющему большинству (77%) опрошенных интересно послушать выступление президента и его ответы на вопросы. Скорее не интересно – 22%, а 1% затруднились ответить.

Кроме того, большинство россиян (62%) знают дату и время проведения прямой линии с Путиным.

Еще четверть (25%) «что-то слышали, но не знают, когда она будет проводиться».

Впервые от интервьюера об этом услышали 13% граждан.

Отмечается, что россияне также информированы о способах задать вопрос президенту: 65% слышали, что можно позвонить по телефону, 47% среди возможностей задать вопрос перечислили отправку смс, 41% – сообщение в социальных сетях («Одноклассники», «Вконтакте»), 40% – сайт «Москва-Путину.рф». Респонденты могли дать несколько вариантов ответа.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 17 июня среди 1,6 тысю россиян от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Выборка строилась на основе полного списка телефонных номеров, задействованных в России.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня. Трансляция начнется в 12.00 мск в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Прием вопросов начался 8.00 мск 9 июня и продлится до окончания программы. На утро 19 июня поступили 1,05 млн вопросов, в том числе 616,5 тыс. по телефону и 291,3 тыс. по смс.

Ранее были опубликованы фото «массива документов», которые Путин изучает перед прямой линией.