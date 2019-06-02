Трамп опроверг свои высказывания о Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не называл жену британского принца Гарри Меган Маркл «злобной».

«Я никогда не называл Меган Маркл «злобной». Это все сделано «фэйк ньюс медиа» ... Извинятся ли CNN, New York Times? Сомневаюсь в этом!» – высказался американский президент в своем Twitter.

Ранее британские СМИ сообщили, что Трамп в своей реплике назвал критиковавшую его Меган Маркл «злобной».

Напомним, Маркл не будет принимать участие в приеме Трампа 3-5 июня в Великобритании; предполагается, что это связано с ее политическими взглядами.