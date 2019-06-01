Трамп назвал Меган Маркл «злобной»

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал критику в свой адрес со стороны актрисы Меган Маркл, жены британского принца Гарри.

Трамп заявил, что не знал о высказываниях Маркл.

«Я не знал, что она была злобной», – приводит слова американского лидера РИА «Новости» со ссылкой на Sun.

Однако Трамп по-доброму отозвался о вхождении Маркл в британскую королевскую семью: «Это прекрасно, я уверен, что она отлично справится».