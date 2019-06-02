Машина под Казанью сгорела от солнечного блика

В Набережных Челнах автомобиль Lada Granta загорелся из-за отражения солнечных лучей от пластиковой бутылки, которая лежала на переднем сиденье.

Машина была припаркована возле ГСК «Гренада» на улице 40 лет Победы. К моменту прибытия пожарных огонь уничтожил переднее кресло, частично повредил обивку салона. Материальный ущерб устанавливается, сообщают «Челнинские известия».

Проверка показала, что в пожаре оказалась виновата прозрачная пластиковая бутылка с водой, которая была оставлена на переднем сиденье. В жаркий день – плюс 30 градусов – солнечные лучи сквозь лобовое стекло проникли в салон машины, а бутылка выполнила функцию увеличительного стекла, сфокусировав пучок лучей на пассажирском сидении.