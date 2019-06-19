В США анонсировали испытания гиперзвуковой ракеты

Американская военно-промышленная компания Raytheon собирается провести испытания тактической гиперзвуковой ракеты, которая развивает скорость в пять раз выше скорости звука; при этом все детали двигателя ракеты будут изготовлены на 3D-принтере, сообщил вице-президент компании Том Бассинг.

Он отметил, что в ракете будет использована гиперзвуковая технология Raytheon и гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель компании Northrop Grumman. Все детали двигателя изготовят на 3D-принтере, передает «Интерфакс».

«Испытательный пуск для данного конкретного класса вооружений планируется в ближайшем будущем», – отметил он.

Наземные испытания, как утверждается, уже были проведены.

Ракетой предполагается оснащать палубные истребители-бомбардировщики F-35, F/A-18, бомбардировщики B-1B или B-52H.

На прошлой неделе сообщалось, что военные в США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).