Винокурова: Либералы должны проявить уважение к позиции Голунова

«Насколько мы знаем из интервью RT, Иван Голунов хочет продолжать работать журналистом и заниматься журналистскими расследованиями. И мне кажется, что все должны чисто по-человечески проявить уважение к его позиции», – заявила газете ВЗГЛЯД медиаменеджер Екатерина Винокурова, комментируя травлю Ивана Голунова со стороны ранее защищавших его либералов.

«Я никогда не считала такой метод общения корректным, потому что любой подъем градуса приводит к довольно трагическим последствиям для всего общества. Я всегда, особенно в последние годы, была сторонником того, что всем сторонам нужно вести между собой диалог, искать точки соприкосновения и компромиссы», – считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

«Всем от этого будет лучше, чем от радикализации позиций. Стороны должны прислушаться друг другу», – добавил Винокурова.

Ранее стало известно о том, что журналиста «Медузы» Ивана Голунова начали критиковать изначально защищавшие его либералы за то, что он дал интервью телеканалу RT.

Среди наиболее ярых критиков отличился ведущий «Дождя» Константин фон Эггерт, заявив, что «давать интервью RT – позорно и гадко».

Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян напомнила, что в свое время «Эггерт дышал совсем по-другому, когда его турнули с ВВС и он вел со мной утомительные переговоры о своем трудоустройстве на RT».

«Просто в цене не сошлись», – добавила Симоньян.

В то же время журналист «Эха Москвы» Таня Фельгенгауэр заступилась за Голунова. Она провела параллели между поведением осуждающих с Боженой Рынской, которая хотела материально поддержать тему с нападением на Фельгенгауэр. Но как только Фельгенгауэр отказалась – сторонники Рынской начали ее активно критиковать в соцсетях, пишет ФАН.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования, с него сняли все обвинения.

Ранее Голунов рассказал, что после произошедшего с ним готов нести пользу обществу.