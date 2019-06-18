Шестун порезал вены в СИЗО

Обвиняемый в мошенничестве экс-глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены в «Матросской тишине» во время видеоконференции с судом, сообщила его супруга Юлия Шестун.

«Александр перерезал себе вены на левой руке в СИЗО «Матросская Тишина» прямо во время судебного заседания в 235-м гарнизонном военном суде. Он выступал по видео-конференц-связи. Слушание экстренно прервали, моего супруга госпитализировали», – цитирует Юлию Шестун ТАСС.

Она добавила, что не знает, в каком состоянии находится ее супруг сейчас. По ее словам, Шестун возобновил голодовку.

В феврале майор конвойной службы, который сопровождал Шестуна в зал суда, сообщил, что тот пытался свести счеты с жизнью.

В мае прокуратура сообщала, что Шестун, объявивший тогда голодовку, не соблюдал ее и за месяц получил 30 килограмм еды.

Шестун был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Он, как считает следствие, незаконно предоставил четыре земельных участка под строительство ТЦ общей стоимостью в 62 млн рублей.

Генпрокуратура сообщала, что Шестун является владельцем 676 объектов недвижимости и 22 автомобилей на общую сумму в 10 млрд рублей, а СК получил доказательства владения Шестуном и его сообщниками земли на 2,2 млрд рублей. Позднее у Шестуна нашли незаконное имущество еще на 425 млн рублей.