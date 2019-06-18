Телескоп «Спектр-Р» превзошел ожидания ученых

Система наведения российского космического телескопа «Спектр-Р», связь с которым была потеряна в январе 2019 года, в десять раз превышала заявленные учеными показатели, сообщил член-корреспондент РАН, руководитель научной программы «Радиоастрон» Юрий Ковалев.

«Система наведения радиотелескопа потрясающая с точностью наведения в 10 раз лучше, чем нам надо», – приводит слова Ковалева ТАСС.

Радиотелескоп впервые провел поляризационные наземно-космические исследования. При этом широкополосная передача данных с расстояния Земля-Луна осуществлялась на скорости 128 Мбит/с.

Отмечается, что телескоп наблюдал более чем за 250 объектами, всего было проведено 4 тыс. сеансов связи.

Всего в проекте было задействовано 58 наземных радиотелескопов, 240 ученых из 23 стран мира.

Ранее американские ученые попрощались со «Спектр-Р», эксплуатация которого завершилась в конце мая. При этом российские ученые планируют следить за ним как минимум до осени.

Напомним, «Спектр-Р» (проект «Радиоастрон»), запущенный в июле 2011 года и проработавший семь с половиной лет вместо трех, перестал принимать команды в январе 2019 года с Земли. Специалисты отмечали, что на отказ повлияла «доза радиации, накопленной за период полета в электронной компонентной базе спутника».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД