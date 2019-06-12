Американские ученые попрощались с российским телескопом «Спектр-Р»

Ученые национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO) попрощались с российским космическим телескопом «Спектр-Р» (проект «Радиоастрон»), эксплуатация которого завершилась в конце мая. В своем сообщении они написали латиницей слово «Dosvedanya».

«До свидания и прощай, «Радиоастрон», – сказано в Twitter NRAO.

В твите также поставлен хештег «радиотелескоп Грин-Бэнк», а слово «до свидания» написано по-русски, но латиницей: «Dosvedanya».

Напомним, «Спектр-Р» (проект «Радиоастрон»), запущенный в июле 2011 года и проработавший семь с половиной лет вместо трех, перестал принимать команды в январе 2019 года с Земли. Специалисты отмечали, что на отказ повлияла «доза радиации, накопленной за период полета в электронной компонентной базе спутника».