Названа возможная причина поломки радиотелескопа «Спектр-Р»

Источник в ракетно-космической отрасли назвал вероятную причину отказа передатчика радиотелескопа «Спектр-Р».

По словам источника ТАСС, специалисты считают, что на отказ повлияла «доза радиации, накопленной за период полета в электронной компонентной базе спутника».

Он пояснил, что из строя вышел третий (резервный) передатчик, предыдущие два перестали работать ранее, но в НПО им. Лавочкина допускают, что «линию радиосвязи удастся восстановить».

Источник добавил, что «жесткий» вариант перезагрузки программного обеспечения провести нельзя, так как требуется отключение питания и «некому будет принять радиокоманду с Земли», поскольку теперь есть только один «комплект приемника в работе».

«Мягкая» перезагрузка «ведется каждые восемь часов».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько серьезной может быть потеря такого телескопа для России.