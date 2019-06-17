Союз журналистов попросил Бастрыкина пересмотреть дела еще двух человек

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев опубликовал открытое письмо к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В нем он попросил пересмотреть дела двух других человек, которых, как и журналиста Ивана Голунова, обвинили по 228 статье УК.

«Союз журналистов России с декабря 2017 года пристально следит за судьбой ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко, осужденных по пресловутой 228-й статье УК, и, насколько позволяют возможности, привлекает внимание общественности и правоохранительных структур к их делам. Они как две капли воды похожи на дело Ивана Голунова, с той только разницей, что с Голунова обвинения сняты за недоказанностью, а Евгеньев и Михеенко отбывают тюремный срок», – говорится в заявлении на сайте Союза журналистов.

Отмечается, что решающую роль в приговоре Евгеньеву сыграл протокол изъятия минимальной дозы наркотиков, который составлен, по мнению адвокатов, с грубейшими нарушениями.

«Есть веские основания полагать, что наркотики были подброшены Евгеньеву в ОВД «Щукино» г. Москвы, поскольку экспертизы показали отсутствие следов наркотиков на одежде и коже Андрея. К тому же, биллинг мобильного телефона Евгеньева показал, что между реальным и оформленным временем задержания Андрея прошло не менее трех часов. В это время Евгеньев подвергся жесткому допросу с избиением в ОВД «Щукино», что подтвердила проверка, проведенная УСБ», – отмечается в заявлении.

Указывается, что первый судья по этому делу вернула его на доследование и тут же была заменена, после чего судья Хорошевского суда Москвы Дмитрий Зиняков вынес обвинительный приговор, несмотря на доводы, документы и свидетельские показания защиты. Мосгорсуд приговор утвердил.

«Также продвигалось и дело Никиты Михеенко, но у него, в отличие от Андрея Евгеньева, есть даже данные медицинского освидетельствования, которые показывают, что он был жестоко избит, об него тушили окурки сигарет. В том же ОВД «Щукино», – отметил Соловьев.

Он указал, что Союз журналистов России обращался с официальными письмами к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, к генпрокурору России Юрию Чайке, к Бастрыкину, в Мосгорсуд, к председателю Верховного Суда.

«Информацию о деле Андрея Евгеньева на нашем сайте увидели коллеги из программы «Вести Дежурная часть», сняли сюжет, и именно после его показа к нам в СЖР обратилась мама Никиты Михеенко, она узнала того же самого оперативника, тот же сценарий и тот же ОВД, через который прошёл ее сын. Союз журналистов России общался и с адвокатами осужденных, наша юридическая служба изучала все переданные документы», – говорится в заявлении.

Соловьев добавил, что после второго сюжета на эту тему на телеканале «Россия 24» он вместе с членом Общественного совета при МВД Эдуардом Петровым и программой «Вести. Дежурная часть» обратились к начальнику ГУВД по городу Москве Баранову с «жестким требованием на основании журналистских материалов провести служебное расследование».

«Управление собственной безопасности МВД России по Москве провело проверку и подтвердило факты избиения осужденных. После чего дело передали в Следственный Комитет, который отказал в возбуждении уголовного дела, после чего СЖР обратился в Генеральную Прокуратуру, которая отменила это постановление, и СКР наконец-то осенью прошлого года завел уголовное дело по факту избиения Андрея Евгеньева и Никиты Михеенко в ОВД «Щукино» без указания подозреваемых лиц», – говорится в заявлении.

Соловьев указал, что в начале весны 2019 года Евгеньева привозили из колонии в Москву, он участвовал в очной ставке с капитаном Горнеевым и опознал его. Также Михеенко привозили из колонии в Тульской области, родители журналистов встречались со следователем, который сейчас ведет это дело. Расследование продолжается, однако в Союзе журналистов выразили мнение, что «в нем наметились явные пробуксовки».

«Тем не менее, мы надеемся, что, в случае, если факт избиения Евгеньева и Михеенко в ОВД «Щукино» будет подтвержден в ходе следствия и по этому делу будет вынесено судебное решение, то появится возможность, в связи со вновь открывшимися обстоятельствами пересмотреть приговоры Евгеньеву и Михеенко. Если эти люди невиновны, то наша обязанность – добиться их реабилитации», – заявил Соловьев.

Он обратился к Бастрыкину с «настоятельной просьбой взять дела Андрея Евгеньева и Никиты Михеенко под свой личный контроль, довести расследование до конца в максимально короткие сроки и детально проинформировать общественность о его ходе и результатах».

Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования, с него сняли все обвинения. Также по просьбе Колокольцева были уволены два генерала московской полиции.