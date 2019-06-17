«Огневая карусель» российских вертолетов в Сирии попала на видео

В Сети появилось видео, снятое еще в 2015 году, на котором запечатлена «огневая карусель» российских ударных вертолетов Ми-24П ВКС России.

Суть тактического приема в том, что несколько вертолетов становятся на круг и по очереди обстреливают объект или участок местности. На видео работают шесть вертолетов. Корректировку огня ведут с земли – с позиции, с которой сделаны кадры, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что на видео запечатлены события 2015 года. В роли корректировщика выступает командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Александр Дворников. Позиции боевиков обстреливались неуправляемыми ракетами.

После отработки несколько вертолетов прошли мимо командного пункта.

В марте также были показаны удары по позициям террористов, которые нанесли вертолеты ВКС России на севере провинции Хама.