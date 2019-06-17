Песков сообщил о степени готовности Путина к прямой линии

Президент Владимир Путин находится на финальном этапе подготовки к прямой линии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент уже непосредственно в финальную стадию вступает подготовки прямой линии, которая, как вы знаете, запланирована на полдень 20 июня, в четверг», – сообщил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

По состоянию на 15.00 мск 16 июня на прямую линию президента поступило порядка 600 тыс. обращений. Из них свыше 354 тыс. поступило по телефону, почти 161 тыс. – по СМС. Более 27 тыс. обращений были отправлены с помощью приложения, 21 тыс. – из соцсетей. Еще почти 21 тыс. обращений направили в письмах на сайт, 14 тыс. 119 человек написали ММС-сообщения.

Вопрос президенту можно задать по телефону, с помощью СМС или ММС, через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), через специальное приложение, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Во время эфира на прямую связь со студией можно будет выйти с помощью приложений «Москва – Путину» и «ОК Live».

Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 мск. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня, продлится вплоть до окончания программы 20 июня.