Израиль назвал поселок на Голанах в честь Трампа

Члены правительства Израиля собрались на Голанских высотах, чтобы провести церемонию наименования нового поселения, которое получит название «Рамат-Трамп» в честь американского президента.

«Мы горды тем, что имеем возможность основать населенный пункт и воздать должное нашему великому другу. Мы продолжим строить и развивать Голаны на благо их жителей, евреев и неевреев, во имя будущего всего Государства Израиль», – передает слова Нетаньяху РИА «Новости».

На торжественное заседание правительства на Голанах был также приглашен посол США Дэвид Фридман. Он поблагодарил Нетаньяху за «экстраординарный жест» в отношении Трампа.

Премьер Израиля пообещал, что Голаны навсегда останутся израильскими, а признание их со стороны США назвал «трезвым решением, отражающим необратимую реальность».

Фридман назвал наименование поселка в честь Трампа лучшим подарком к недавно отмечавшемуся дню рождения президента США. По его словам, имена американских лидеров присваивались населенным пунктам за рубежом только три или четыре раза, причем один раз – в Израиле: в 1949 году на его карте появилась деревня Кфар-Трумэн, названная в честь Гарри Трумэна.

После заседания Нетаньяху и Фридман сдернули покрывало со знака с названием будущего поселка – Рамат-Трамп или «Высоты Трампа».

Строительство поселка еще не началось.

Напомним, в марте США заявили о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами.