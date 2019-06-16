Эксперты: Торговая война между Индией и США началась из-за России и Ирана

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16 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:48  |  vz.ru
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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

МВД могло воспрепятствовать развитию конфликта в Чемодановке Фото: vk.com /Типичная Пенза
Между местными жителями и цыганской общиной в селе Чемодановка Пензенской области произошел бытовой конфликт, который перерос в массовую драку с ранеными и одним погибшим. Эксперты отмечают: когда власти и полиция оперативно не вмешиваются и проблема тлеет длительное время, инициативу перехватывают жители, которые начинают вершить самосуд. Ситуация в Чемодановке должна стать уроком для всех регионов России. Подробности...
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Украина раскроет тайну гибели американцев во Вьетнаме

По официальным данным, больше 2 тысяч американских оккупантов пропали без вести во ВьетнамеФото: Horst Faas/ASSOCIATED PRESS/ТАСС
Киев заключил удивительное соглашение с Вашингтоном – он пообещал найти и опросить еще живых украинцев, воевавших во Вьетнаме с советской стороны, с целью поиска «пленных и пропавших без вести» граждан США. Нельзя исключить, что ветераны укажут, где во вьетнамских джунглях остались могилы американских солдат. Но, скорее всего, таким способом Киев просто хочет лишний раз выслужиться перед Америкой. Подробности...
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«И по возможности не выходить на улицу»

Полиция разыскивает Сергея Помазуна по подозрению в массовом убийстве в центре БелгородаФото: 31.mvd.ru
Сравнить действия российских и американских правоохранительных органов получили возможность жители Белгорода. Как и в Бостоне, в Белгороде объявлена облава на подозреваемого в громком преступлении, жителям города тоже рекомендуется не выходить на улицу. Очевидцы уже рассказали, как произошла трагедия и что было сразу после нее. Подробности...
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Диалоги яйца и курицы

Ольга Андреева, Журналист
Связь поколений – странная штука. Нам кажется, что наши дети какие-то другие, что они в некотором смысле инопланетяне. Наверное, так оно и есть. Но вообще-то они – это мы. Просто надо чаще друг с другом разговаривать. Подробности...
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Дача как проклятье

Сергей Мардан, публицист
Дача скоро уйдет в прошлое, как многие советские феномены. Те, кому сегодня 50 лет, станут поколением, которому придется закрыть ворота последнего СНТ «Луч», чтобы никогда туда не вернуться. Новому поколению дачи не нужны. Подробности...
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Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно заламывать руки, истерить о безнадежности «этой страны» и бесполезности любых усилий. А можно просто кропотливо работать над исправлением проблем, пороков и несправедливостей, постепенно меняя тем самым систему в целом. Подробности...
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            Эксперты: Торговая война между Индией и США началась из-за России и Ирана

               16 июня 2019, 19:36
            Фото: Kevin Lamarque/Reuters
            Текст: Алексей Нечаев

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            «США недовольны предполагаемой закупкой Индией комплексов С-400, а Индия негативно восприняла санкции в отношении Тегерана, так как Иран является основным поставщиком нефти для Дели», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Борис Волхонский, комментируя начало торговой войны между Индией и США.

            «США является важным торговым партнером Индии. Их товарооборот составляет примерно 141 млрд долларов. Но, для сравнения, торговый оборот США и Китая составляет более 500 млрд долларов», – рассказал газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

            Он напомнил, что ранее Вашингтон ввел таможенные пошлины на часть индийских товаров, а также исключил Индию из программы беспошлинного ввоза товаров в США. Общий объем пошлин превышает 5 млрд долларов. «На такой шаг Индия отвечает ограничением на 220 млн долларов. То есть, ответ получается непропорциональным», – добавил Абзалов.  

            По его мнению, у торгового конфликта есть три причины.

            «Во-первых, в Индии прошли выборы, в результате которых у правых консерваторов и премьера Моди сохранились лидирующие позиции. И хотя идеологически Моди близок к Трампу – отношения у них не самые простые, так как Трамп считает, что Индия в должной мере не обеспечивает для США доступ на свой рынок», – продолжил собеседник.

            «Во-вторых, Индия отказалась торпедировать сделку по покупке российских С-400. Американцы угрожали, что ответят санкциями. И на фоне враждебного, по мнению Вашингтона, решения Моди по российским С-400 – в Дели послан сигнал: Америка будет отвечать экономическими инструментами», – пояснил эксперт.

            «В-третьих, Индия – один из главных геополитических противников Китая. В свое время американцы активизировали свое сотрудничество с Индией в сфере безопасности. Например, они подписали соглашение об обмене данными, которое должно защитить государственные структуры с точки зрения информационной безопасности. Потому американцы будут вести очень активную борьбу за Индию», – считает Абзалов.

            Однако у Трампа может не хватить «политического здоровья» для войны на несколько направлений, полагает эксперт. Мало того, что Индия является партнером США в сдерживании Китая – Индия также является потребителем продукции, которая производится в штатах, где живет электорат Трампа.

            «При этом есть сегменты, в которых Индия является крупнейшим потребителем американских товаров. Например, миндаль в основной своей массе потребляется Индией. И, кстати говоря, отказ от сои со стороны Китая уже ударил по штату Айова. Потому ссориться со всеми потребителями своих товаров – это очень рискованный для Трампа шаг», – подчеркивает экономист.

            «Но Индия не сможет откатиться назад. Во-первых, Вашингтон не предлагает альтернатив С-400. Во-вторых, С-400 просто дешевле и фундаментально лучше. И в условиях конфликта Индии и Пакистана, Моди некуда отступать», – считает собеседник.

            «Потому Трампу необходимо выйти на взаимовыгодное соглашение с Индией до августа. В противном случае негативная конъюнктура будет влиять на темпы роста экономики и занятость, что для Трампа неприемлемо. У Трампа тоже не так много пространства для маневра», – заключил Абзалов.

            С мнением о том, что Трампу и Моди придется найти компромиссное решение согласен и доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

            «США, напряду с Китаем и ОАЭ, входят в тройку ведущих торговых партнеров Индии. У Индии сохранялся положительный торговый баланс с США, и Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании обещал, что будет пересматривать торговые отношения с Дели. Но поскольку Индия занимает особое место среди партнеров США – решение этого вопроса долгое время откладывалось», – сказал Волхонский газете ВЗГЛЯД.

            По мнению эксперта, обострение отношений между Индий и США продиктованы не только экономическими причинами, но политическими.

            «США определенно недовольны предполагаемой закупкой Индией комплексов С-400 у России. В свою очередь Индия негативно восприняла санкции в отношении Тегерана и тех компаний, которые ведут дела с Ираном, так как Иран является основным поставщиком нефти для Индии. То есть, данные вопросы выходят за рамки чисто двухсторонних отношений», – пояснил собеседник.

            «Но судя по политическому стилю Трампа – он вначале делает грозные заявления, а потом немного отыгрывает назад, получая некие преференции. В ходе «двадцатки» планируется встреча Трампа и Моди, и на этой встрече стороны каким-то образом придут к компромиссу», – предположил Волхонский.

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов Индии ввело повышенные пошлины на ряд ввозимых из Соединенных Штатов продуктов. Под ужесточение ограничительных мер попали некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции.

            Индийские власти, как ожидается, получат порядка 220-240 млн долларов от этих мер, что компенсирует убытки, которые страна несет от введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на индийские товары.

            Ранее президент США Дональд Трамп исключил Индию из списка стран, которым предоставляются торговые льготы по Генеральной системе преференций.

            Летом 2018 года стало известно, что Нью-Дели собирается повысить импортные пошлины на товары из США из-за введенных Вашингтоном ввозных пошлин на сталь и алюминий.


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