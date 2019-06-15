Индия ужесточила пошлины на американские товары

Министерство финансов Индии ввело повышенные пошлины на ряд ввозимых из Соединенных Штатов продуктов, соответствующий документ опубликован на портале Gazette of India.

Под ужесточение ограничительных мер попали некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Economic Times.

Индийские власти, как ожидается, получат порядка 240 млн долларов от этих мер, что компенсирует убытки, которые страна несет от введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на индийские товары.

Решение вступит в силу в воскресенье, 16 июня.

О планах Нью-Дели стало известно ранее на этой неделе.