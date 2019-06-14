Индия собралась повысить пошлины на товары из США

Индия планирует существенно увеличить пошлины на импорт из США 29 товаров, сообщил телеканал NDTV.

Согласно озвученной информации, пошлины на нут вырастут до 60%, на чечевицу – до 30%, артемию (мелкая креветка, которая идет на корм для аквакультур) – до 15%, передает ТАСС.

Также планируется увеличить пошлины на некоторые виды миндаля, грецкие орехи, яблоки и груши, борную кислоту, плоский прокат из нержавеющей стали, детали труб и некоторые другие металлоизделия.

Летом 2018 года стало известно, что Нью-Дели собирается повысить импортные пошлины на товары из США из-за введенных Вашингтоном ввозных пошлин на сталь и алюминий.