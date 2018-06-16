Индия решила повысить пошлины на американские товары

В ответ на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий Индия приняла решение повысить импортные пошлины на 30 товаров из США.

Соответствующий список товаров Нью-Дели уже представил Всемирной торговой организации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Indian Express.

На ряд товаров, в том числе изделия из металлов, часть сельхозпродукции, ряд моделей мотоциклов, размер пошлин достигает 50%. В общей сложности Индия надеется получить от ответных экономических мер порядка 239 млн долларов.

Индийский министр торговли и промышленности Суреш Прабху заявил, что протекционизм и политика санкций не приносят желаемых результатов и неблагоприятно сказываются на глобальной экономике. Он уверен, что односторонние действия США вредят большинству развивающихся и наименее развитых стран, поскольку подрывают многостороннюю систему торговли.

США ввели пошлины на импорт стали и алюминия (25% и 10% соответственно) в марте. Некоторые государства при этом получили отсрочку – для стран ЕС, Мексики и Канады это решение вступило в силу с 1 июня. Кроме того, президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины в 25% на товары из Китая, а Китай ввел пошлину в 25% на 659 импортируемых американских товаров.