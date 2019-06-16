Минобороны показало полет истребителей над Кавказом глазами пилотов

Министерство обороны опубликовало видео полета истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 над горно-лесистой местностью Кавказа. Кадры сделаны с помощью камеры на шлеме пилота.

«Летчики истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 краснодарского смешанного авиаполка выполняют полеты над горно-лесистой местностью Кавказа, отрабатывая элементы сложного пилотажа, управление боевым самолетом на высоте до 100 метров и приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях», – сообщает Минобороны в Facebook.

Отмечается, что экипажи провели учебные атаки по воздушным и наземным целям, отработали методы сопровождения и принуждения воздушного судна условного нарушителя к посадке. В роли противника выступил один из истребителей соединения.

Ранее было показано видео дозаправки истребителей Су-35С и Су-30СМ в воздухе.