Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК проводят проверку после жесткой жесткой посадки в Краснодаре летевшего из Москвы самолета, сообщили в пресс-службе управления.

На борту самолета находились 175 человек, никто не пострадал, передает ТАСС.

Сотрудники Управления на транспорте МВД по ЮФО также проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел около 2.00 мск. В пресс-службе аэропорта сообщили, что прилетевший из Москвы Boeing 737-800 авиакомпании S7 при заходе на посадку задел хвостом полосу и ушел на второй круг, «посадка прошла в штатном режиме».

Отмечается, что пассажиры рейса Краснодар – Москва, которые должны были вылететь на этом воздушном судне, направлены в столицу другими рейсами

Ранее в Московской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в поле, пострадали два человека.