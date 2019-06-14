При жесткой посадке самолета под Москвой пострадали два человека

В Московской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в поле, сообщили в МЧС России.

Самолет приземлился между населенными пунктами Климово и Тимофеево в городском округе Солнечногорск, передает РИА «Новости».

По предварительной информации, в результате жесткой посадки пострадали два человека.