Упавший под Ульяновском самолет оказался самодельным

Упавший под Ульяновском легкомоторный самолет был самодельным, сообщило главное управление МЧС региона.

«В 16.20 (15.20 мск – прим. ВЗГЛЯД) в Чердаклинском районе, около населенного пункта Станция Бряндино, в поле, произошло падение самодельного легкомоторного самолета. К сожалению, есть пострадавший. Данные оперативные подлежат уточнению», – говорится на сайте ведомства.

Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района сообщали, что в результате авиакатастрофы погиб пилот.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, самолет совершил жесткую посадку. «На место происшествия выехал исполняющий обязанности Ульяновского транспортного прокурора, следственная группа, начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства», – говорится на сайте ведомства.

Депутат регионального Заксобрания Александр Чепухин опубликовал фотографию с места происшествия. «Летчик погиб. Разбираемся в происшедшем. Самолет самодельный, в сельхозработах не участвовал», – написал депутат в своем Instagram.