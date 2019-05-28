Под Ульяновском рухнул легкомоторный самолет

В Ульяновской области упал легкомоторный самолет, его пилот, по предварительным данным, погиб, об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Воздушное судно упало между селом Бряндино и станцией Бряндино Чердаклинского района, сообщили в районной ЕДДС, передает ТАСС.

«Есть данные, что пилот погиб. Пассажиров не было», – отметили там. По данным службы, на месте происшествия работает полиция и пожарная служба.

В мае в Ставропольском крае самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и воспламенился во время взлета.