Собчак назвала Малышеву «мерзавкой»

Телеведущая Ксения Собчак возмутилась выпуском телепередачи «Жить здорово», в котором ведущая Елена Малышева назвала детей с врожденным гипотиреозом кретинами.

«Мерзавка Елена Малышева посвятила сегодняшнюю программу детям больным аутизмом. На фото ее название. Это позорище просто! … Малышева в себе вообще?» – написала Собчак в Telegram.

Тем временем главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в разговоре с RT прокомментировал слова Малышевой, подтвердив, что термин «кретин» может использоваться для обозначения степени умственной отсталости, а не в уничижительном смысле: «Одно и то же слово можно использовать в разном контексте».

При этом он отметил, что термин несколько устарел. «Что касается кретинизма, это довольно устаревшее название умственной отсталости при недостатке гормонов щитовидной железы... Я думаю, что Елена Васильевна, безусловно, говорила в медицинском смысле с некоторым жаргонизмом», – отметил Брюн.

В свою очередь главный детский психиатр Москвы Анна Портнова в интервью «Говорит Москва» назвала высказывания Малышевой недопустимыми и оскорбительными. Она пояснила, что данная терминология не используется с 80-х.

«Сейчас для обозначения степени отсталости используются следующие термины: легкая умственная отсталость, умеренная умственная отсталость, тяжелая и глубокая. Слова «идиотизм» в Международной классификации болезней вообще нет. «Кретинизм» есть в разделе эндокринологии, но его тоже не используют, не говорят «кретин», там нет такого обозначения. Поэтому я не знаю, откуда у программы такая информация, что это термины, что они используются. Они использовались в начале прошлого века, уже с 80-х годов этими словами не пользуются. Они обидные, они ругательные», – отметила Портнова.

По словам психиатра, к ней уже обратились несколько общественных родительских организаций. «Я посмотрела фрагмент передачи, мой слух это тоже резануло. Я сочла это недопустимым», – добавила Портнова.

Эфир очередной программы Малышевой на Первом канале был посвящен заболеваниям, которые могут вызвать слабоумие. В заставке было написано «Мой ребенок – идиот». Телеведущая предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины», пояснив, что речь идет о диагнозе.

Слова Малышевой вызвали резкую реакцию у общественных организаций. Так, ассоциация «Аутизм-регионы», посчитавшая недопустимым использование подобной лексики, опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы Анны Портновой, согласно которому для обозначения степени умственной отсталости в мире сегодня используется другая терминология.

Программа Малышевой в последнее время все чаще оказывается в центре скандалов. Так, широко обсуждался «танец матки». Ведущая тогда заявила, что такие программы призваны сохранить интерес людей к внутренним органам. Позднее на Малышеву обрушилась критика после заявления о том, что остеопатия в России не является медицинской специальностью. В апреле на редакцию передачи «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первый канал подали в суд.