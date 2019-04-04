Является ли остеопатия признанной медицинской дисциплиной?

В четверг в центре внимания Рунета оказалась телеведущая Елена Малышева. Хозяйка телепередачи «Жить здорово!» превратилась в мишень для массовой критики отечественных остеопатов.

Достоянием гласности стало возмущенное письмо, которое завкафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов направил «Первому каналу». В письме содержались требования извинений от Малышевой.

«Прошу Вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи «Жить здорово!», – писал Мохов.

Все началось с того, что в выпуске этой передачи 29 марта Елена Малышева заявила, что такой медицинской специальности, как остеопатия, в России вообще нет. У зрителей программы в итоге создалось впечатление, что это одна из лженаук.

Позднее она аргументировала свои слова, разместив в четверг пост в «Инстаграме».

«Отвечая на вопросы зрителей, мы стремимся максимально защитить их интересы от шарлатанов и мошенников», – написала Малышева. Она также напомнила, что относится к термину «остеопат» крайне осторожно, поскольку в России огромное количество остеопатов-самозванцев, даже не имеющих диплома врача.

На сторону Малышевой встала Российская академия наук. Там заметили, что остеопатия не имеет никакого отношения к научной практике, а является вариантом альтернативной медицины.

Член комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН Василий Власов заявил газете ВЗГЛЯД, что остеопатия – «это не научная практика, а один из способов оказания платных медицинских услуг, и здравоохранению от нее такая же польза, как от кафедры теологии в медицинских вузах».

Остеопатия – это направление нетрадиционной медицины, которое рассматривает в качестве первичной причины болезни нарушение структурно-анатомических отношений между различными органами и частями тела – «остеопатическую дисфункцию». Считается, что лeчeбный эффeкт дocтигaeтcя c пoмoщью мaccaжных мaнипyляций для вoздeйcтвия нa внyтpeнниe opгaны пaциeнтa, paзличных мeтoдик мaнyaльнoй тepaпии, peфлeкcoтepaпии и так далее.

Как самостоятельный метод лечения остеопатия появилась в США в конце XIX века. Ее основателем считается американский врач Эндрю Тейлор Стилл. Однако формально она была признана как в США, так и в западноевропейских странах лишь во второй половине прошлого века.

«Де-факто специальность «врач-остеопат» давно существует и признана, – заявил ФАН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. – Но тревога Елены Малышевой вполне обоснованна: на этой площадке существуют много злоупотреблений, которые наносят очевидный вред».

Естественно, профессиональных врачей-остеопатов задело заявление Малышевой – фактическое отрицание их существования, и они решили расставить все точки над «i».

Так, профессор и член Российской остеопатической ассоциации Владимир Фролов заявил, что представленный Малышевой сюжет демонстрирует «полное незнание и дилетантизм», а эта ситуация вызвала недоумение у «всей остеопатической общественности».

«То, что она пропагандирует через телевидение, – самый настоящий обскурантизм, что в переводе на русский язык означает «мракобесие». Очередной пример в этой ситуации и есть», – цитирует его РИА «Новости».

Фролов указал на то, что 10 октября 2003 года Минздрав своим приказом 2003/74 разрешил метод остеопатии в клинической практике. А подготовка дипломированных остеопатов началась, по словам профессора, еще в 1994 году в Русской высшей школе остеопатической медицины, а затем продолжилась в других медицинских заведениях. Кстати, доктор Мохов в своем письме «Первому» также напомнил, что Минздрав в 2012-м начал документальное оформление этой специальности, и она перешла под государственное регулирование.

Говорить о том, что такой медицинской специальности нет, нельзя, в конце концов, потому, что с 2015 года остеопатия включена в номенклатуру врачебных медицинских специальностей (приказ Минздрава № 700н от 7 октября 2015 года). Более того, другим приказом № 707н на следующий день – 8 октября 2015 года – были утверждены квалификационные требования к врачам-остеопатам. Из них можно подробно узнать, у кого есть право получить специальность врача-остеопата, и названы способы подготовки остеопатов – обучение в ординатуре и профессиональная переподготовка.

Возможно, поняв это, телеведущая в четверг осторожно признала тот факт, что остеопатия все же существует как медицинская специальность. Она сама указала, что Минздрав утвердил программу постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия», правда, это произошло совсем недавно – 28 сентября прошлого года, так что первый выпуск после ординатуры состоится в 2019-м.

Напомним, что это уже не первый скандал за последний месяц, возникший вокруг передачи Малышевой. В конце февраля «Жить здорово!» оказалась в центре скандала из-за так называемой пляшущей матки. В эфире зрителям показали женщину, одетую в костюм матки, она танцевала и пела про любовь к детям. В соцсетях многие назвали это выступление аморальным, ведь передача вышла днем, когда телевизор могут смотреть дети.