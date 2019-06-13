Малышева вызвала волну возмущения из-за передачи про кретинов

Ассоциация «Аутизм Регионы» потребовала объяснений от Первого канала, в эфире которого ведущая Елена Малышева провела обсуждения на тему «Откуда берутся кретины».

«Ассоциация «Аутизм Регионы» считает недопустимым использование подобной стигматизирующей лексики, поскольку это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями», – говорится в сообщении организации, опубликованном во «ВКонтакте».

В возмутившем ассоциацию отрывке передачи Малышевой «Жить здорово» обсуждается диагноз «Кретинизм».

«Вы знаете, слово «кретин» – это вообще слово медицинское. Это диагноз, определяющий степень умственной отсталости», – пояснила ведущая в фрагменте ролика, опубликованном на Первом канале.

Организация «Аутизм Регионы» намерена отправить письмо с требованием к руководству канала «разъяснить позицию в отношении людей с интеллектуальными нарушениями и их близких».

В описании организации в соцсетях отмечается, что она создана родителями и близкими детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

Программа Малышевой в последнее время все чаще оказывается в центре скандалов. Так, широко обсуждался «танец матки», показанный в эфире Первого канала. Ведущая тогда заявила, что такие программы призваны сохранить интерес людей к внутренним органам. Позднее на Малышеву обрушилась критика после заявления о том, что остеопатия в России не является медицинской специальностью.

В апреле на редакцию передачи «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первый канал подали в суд.