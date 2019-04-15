Малышеву решили засудить

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от компании «Ставропольский бройлер», входящий в крупный российский агрохолдинг «Ресурс», к редакции передачи «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.

Иск поступил в арбитраж 11 апреля, к производству он пока не принят. Суть претензий «Ставропольского бройлера» к ответчикам в материалах суда не раскрываются, передает РИА «Новости».

Рассмотрением иска займется судья Ольга Никонова, возглавляющая судебный состав, который специализируется на спорах, связанных с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации.

В программе Малышевой «Жить здорово» в сентябре 2017 года рассказывалось о проверке тушек цыплят-бройлеров, проведенной «Роскачеством» (организация учреждена правительством России и финансируется госбюджетом). Всего проверили 21 образец популярных брендов «по 44 параметрам качества и безопасности».

В передаче говорилось, что в образце марки «Благояр», принадлежащей группе агропредприятий «Ресурс», специалисты нашли сальмонеллу.

При этом пока точно не известно, связан ли иск с выпуском этой программы.

Программа Малышевой в последнее время все чаще оказывается в центре скандалов. Так, широко обсуждался «танец матки», показанный в эфире Первого канала. Ведущая тогда заявила, что такие программы призваны сохранить интерес людей к внутренним органам. Позднее на Малышеву обрушилась критика после заявления о том, что остеопатия в России не является медицинской специальностью.