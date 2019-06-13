Медведев назначил нового руководителя Курчатовского института

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил директором национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Александра Благова.

«Назначить Благова Александра Евгеньевича директором федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» сроком на пять лет», – говорится в сообщении пресс-службы правительства, передает РИА «Новости».

Александр Благов с октября 2018 года являлся исполняющим обязанности руководителя института. Благов – доктор физико-математических наук, специалист в области исследования материалов с применением синхротронного и рентгеновского излучения, рентгеновской оптики и создания синхротронных станций.