Куклачев оценил возможность «подделки» кота Алибасова

Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев считает, что принять за потерявшегося кота Бари Алибасова другого питомца могли из-за невнимательности, поскольку двух одинаковых сфинксов найти невозможно.

«Кота спутать сложно. К примеру, (если) домработница приходит генеральную уборку делать один раз в месяц, то, конечно, она перепутает. Подделать сфинкса невозможно», – сказал Куклачев, передает РИА «Новости».

По его мнению, даже если внешне животные будут очень похожи, то характеры у них все равно будут разными. «Я своих котов ни одного не перепутаю и из миллиона выберу именно моего», – сказал глава Театра кошек.

Он добавил, что вероятность того, что Алибасовым будут приносить канадских сфинксов и дальше, крайне мала. «Я не думаю, что это будет. Сфинкс – это такая порода, ее просто так люди не подбрасывают. Это особенные коты, и скорее всего, их покупают те, кому такая порода очень нравится», – пояснил Куклачев.

PR-директор Алибасoва Вадим Горжанкин сообщил, что из квартиры продюсера во время пресс-конференции сбежал кот по имени Чуча. После сын Бари Алибасова заявил, что мошенники обманули семью на 800 тыс. рублей, вернув не того канадского сфинкса.

Во вторник Алибасов пришел в сознание после того, как в начале месяца случайно выпил жидкость для прочистки труб попал в реанимацию. Алибасов-младший опубликовал фото с очнувшимся отцом.