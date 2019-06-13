Россиянка умерла на Бали от диабетической комы

На Бали умерла от диабетической комы 35-летняя россиянка, у которой не хватило средств на необходимое лечение.

Уроженка Волгограда Наталья Винтер, уехавшая несколько месяцев назад на Бали, не имела медицинской страховки и необходимых на лечение средств. Она жила на острове, зарабатывая продажей украшений через интернет, пишет «Блокнот Волгоград».

Сахарным диабетом женщина страдала уже три года. Внезапно Винтер стало плохо, она впала в диабетическую кому. О случившемся узнала ее подруга Алина Долаева, которая и разместила в соцсетях пост о сборе средств для пребывания в больнице Винтер, которой отказался помочь отец.

Волгоградцы смогли собрать средства для оплаты первого счета в размере почти 1 тыс. долларов, из которых заплатили за три дня реанимации. Врачи подключили россиянку к искусственной вентиляции легких, а 11 июня ее перевели в другую больницу. Во втором медучреждении пребывание в реанимации стоило уже более 2 тыс. долларов в сутки.

Винтер находилась в тяжелом состоянии, и ее перевели в реанимацию. Несмотря на это, россиянка скончалась, не приходя в сознание. Все это время Долаева провела в больнице на полу в связи с отсутствием лавок, к подруге ее не пускали. Позже женщина опубликовала в социальных сетях пост о том, что деньги больше не требуются, та как Винтер умерла.

Ранее москвичку госпитализировали в Таиланде в тяжелом состоянии.